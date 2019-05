Češi si pro zboží z e-shopu rádi dojdou

Dodání zboží zákazníkovi. Základní, ale zároveň jeden z nejnáročnějších úkolů pro e-shopy dneška. Rychlost i kvalita doručení balíčku hrají významnou roli v budoucím návratu nakupujícího do internetového obchodu. Nejen těmto tématům se věnuje právě vydaná Studie dopravních služeb, kterou připravila Asociace pro elektronickou komerci (APEK).



Studie dopravních služeb přináší na jedné straně přehled nejvýznamnějších hráčů na trhu e-commerce dopravců a popisuje jejich produktovou nabídku pro potřeby internetového obchodu, stejně jako možnostem celkového či částečného outsourcingu logistiky e-shopu či dalším alternativám. Na straně druhé je doplněna o další výzkumy, a to jak mezi provozovateli e-shopů, tak i mezi jejich zákazníky. O zajímavá data tedy není nouze.

Počet výdejních míst významně narostl

„Při přípravě studie jsme si před sebe položili dva hlavní cíle – popsat co nejlépe aktuální nabídku na trhu dopravců pro internetové obchody a současně přinést zajímavé odpovědi a statistická data, která mohou pomoci internetovým obchodům správně nastavit logistiku tak, aby byly u zákazníků co nejúspěšnější,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška a dodává: „Díky tomu, že studii pravidelně aktualizujeme od roku 2009, kdy vyšla poprvé, máme možnost srovnávat a sledovat současné trendy. Mezi ty rozhodně patří zájem o osobní odběry balíčků, čemuž odpovídá razantní nárůst počtu výdejních míst.“ Těch využívají zákazníci především proto, že nemusí čekat na dopravce, až jim zboží doručí domů či do zaměstnání, ale mohou si objednávku vyzvednout dle svých potřeb.

Očekávání zákazníků? 100 Kč za běžné dodání, nad 1 000 korun zdarma

I přes významný nárůst osobních odběrů nadále kupující nejčastěji využívají doručení zboží domů. Uvedlo to 66 % z více než tisíce respondentů. Ti jsou současně ochotní za standardní dodání zaplatit do 100 Kč. „V rámci výzkumu nás zajímalo, co ve vztahu k dopravě zboží očekávají nakupující a kolik je pro ně obvyklé zaplatit. Dozvěděli jsme se také například, že při nákupu nad 1 000 Kč již zákazníci předpokládají dopravu zdarma. Respektive v ceně zboží. Pro e-shopy to je důležitá zpětná vazba. Potvrzuje, že takové nastavení, které již existuje u řady internetových obchodů, má své opodstatnění“ doplňuje Jan Vetyška.

Vývoj v oblasti doručování zboží a očekávání zákazníků byl v průběhu uplynulých tří let velmi dynamický. Trendem pro nejbližší budoucnost bude stále přesnější dodání objednávky, což se již z části daří ve velkých městech. „Čas a přesné informace o doručení jsou pro nakupující stále důležitější. Nechtějí být omezováni dlouhými doručovacími okny pro dodání balíčku, a také proto se v uplynulých letech výrazně projevil nárůst výdejních míst. Ta zákazníky neomezují v jejich plánech a umožňují jim vyzvednutí objednávky dle vlastních potřeb i za cenu nižšího komfortu. Právě v tomto směru je stále výrazný prostor pro využití moderních technologií a zlepšení služeb ze strany dopravců,“ uzavírá Jan Vetyška.