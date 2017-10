Eurosport přinese divákům Zimní olympijské hry prostřednictvím služby Snapchat

Stanice Eurosport uzavřely strategickou dohodu o reklamě a obsahu, které přinesou nové partnerství pro Zimní olympijské hry 2018 v Pchjongčchangu. Uživatelům Snapchatu z celé Evropy tak přinesou vzrušující zážitky z olympijských her prostřednictvím několika druhů obsahu na platformě Discover společnosti Snap, Inc.

Toto jedinečné mnohostranné partnerství bude obsahovat jak každodenní seriál Naše příběhy – což jsou snapy odeslané uživateli Snapchatu – a Příběhy vydavatelů, což jsou příběhy podobající se článkům z časopisů, které vytvořil Eurosport zvlášť pro zimní olympijské hry. Původní obsah, přístupný prostřednictvím série Naše příběhy, budou tvořit také snapy z olympijských her, které bude poskytovat specializovaný tým redaktorů Snapchatu, a to v kombinaci s prvotřídními videozáznamy olympijských her od Eurosportu, které zachytí každou minutu her na své rychle se rozvíjející streamovací službě Eurosport Player.

„Jsme nadšeni, že můžeme zprostředkovat vzrušující okamžiky olympijských her přímo dynamickému a angažovanému mladému publiku, používajícímu Snapchat. Společnost Discovery tak bude moct splnit svůj slib, že olympijské hry přineseme ještě více lidem a na více obrazovkách, než kdy předtím,“ řekl Michael Lang, prezident pro mezinárodní rozvoj a digitalizaci společnosti Discovery International. „Toto partnerství přináší originální obsah díky kombinaci jedinečného a inovativního přenosu olympijských her společností Discovery a jednoho z nejsilnějších a nejvlivnějších sociálních médií na světě.“



„Snapchat poskytuje sportovním fanouškům jedinečný způsob, jak prožít olympijské hry a sledovat své oblíbené sportovce a týmy. Se společností Discovery jsme již letos v červenci spolupracovali na projektu, kdy přetvořila svůj ikonický Týden žraloků do show pro Snapchat,“ řekl Ben Schwerin, viceprezident pro partnerství společnosti Snap Inc. „Jsme nadšení, že naše partnerství rozšiřujeme, abychom mohli uživatelům Snapchatu v celé Evropě dopřát co nejlepší zážitek ze sledování takto exkluzivního obsahu, jako jsou olympijské hry.“



Obě společnosti oznámily partnerství na počátku letošního roku v USA. To zahrnuje i produkci pořadů od společnosti Discovery pro mobilní telefony, které jsou k dispozici přes platformu Discover od Snapchatu. První spolupráce Discovery a Snapchatu se odehrála na projektu „Týden žraloků na Snapchatu“, a to v červenci letošního roku. V průběhu celého týdne, kdy show běžela, ji zhlédlo více než 17 milionů diváků.