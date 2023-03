Grayling představuje nejdůležitější komunikační trendy pro rok 2023

Co ovlivní komunikaci podniků a značek v následujícím roce? Agentura Grayling zveřejnila zprávu „Gaining Advantage in 2023: How to Reach and Influence Audience“, ve které upozorňuje na pět aktuálně nejdůležitějších trendů v oblasti komunikace.

V dynamickém prostředí komunikace je nezbytné, aby byly podniky schopny pohotově reagovat na nejnovější společenský a technologický vývoj. Přední globální komunikační agentura Grayling se sídlem ve Velké Británii a pobočkou v Praze sestavila analýzu pěti nejdůležitějších trendů, na které se budou muset podniky v letošním roce zaměřit. Její kompletní znění najdete zde.

„Naši kolegové z Londýna se v této rozsáhlé analýze zaměřili na pokračující i zcela nové trendy, které proměňují oblast komunikace a v letošním roce na ni budou mít zásadní dopad. Jedná se o pět faktorů, které pozorujeme i v ČR – některé více (jako tříštění publika nebo potřebu efektivní interní komunikace), jiné k nám teprve pomalu přicházejí (jako trend umělé inteligence, o kterém všichni hovoří, ale v praxi se s ní dosud moc nesetkáme). Nicméně těchto pět oblastí jasně ukazuje, na co se firmy, které si budou chtít udržet své publikum, budou muset v blízké budoucnosti zaměřit,“ říká Anna Balíčková, Managing Director Grayling Czech Republic & Slovakia.

Personalizace a tříštění publika

Publikum se nadále diverzifikuje a rozrůzňují se i zdroje informací. Prostřednictvím sociálních médií a agregátorů zpráv stále více uživatelů konzumuje personalizovaný obsah. Jednoduché „catch-all“ kampaně už nebudou stačit a značky budou muset využívat data a vytvářet atraktivní a virální obsah uzpůsobený na míru svému publiku.

Digitální Hyperloop

Rychlé technologické a kulturní změny podnikům ztěžují dlouhodobé plánování komunikace. Místo toho, aby pouze naskakovaly na nejnovější trendy, tak mnozí tvůrci začínají upřednostňovat obsah, o kterém vědí, že se s ním jejich publikum dlouhodobě ztotožní. I Grayling doporučuje, aby se značky a podniky v komunikaci kontinuálně soustředily na myšlenky, s nimiž si je lidé spojí. Zároveň by ale měly být vždy připraveny reagovat na momentální nálady ve společnosti.

Důraz na interní komunikaci

Zatřetí zpráva zdůrazňuje rostoucí potřebu kvalitní interní komunikace, která byla dříve tak trochu na druhé koleji. Pro zaměstnance klesá po zkušenosti s pandemií důležitost peněz. Mnohem významnější roli nyní hrají pracovní podmínky, well-being, benefity, a hodnoty a firmy jsou nuceny pohotově reagovat na jejich různorodé potřeby.

Umělá inteligence

Boom nástrojů pro psaní na bázi umělé inteligence jako ChatGPT a obrazových aplikací nejen v PR a komunikaci zaznamenal každý z nás. Umělá inteligence se bude i nadále učit a rychle zdokonalovat, a je tedy nejvyšší čas, aby podniky začaly učit zaměstnance, jak ji co nejlépe využít, a zároveň si dávat pozor na ověřování faktů, autorská práva nebo plagiátorství.

‚Greenwashing‘ a společenská odpovědnost

V neposlední řadě experti Graylingu varují před pověstným „natíráním na zeleno“. Pouhá slova a líbivá gesta již značkám stačit nebudou. Spotřebitelé jsou v této oblasti zběhlí a nespokojí se s prázdnými floskulemi o „zachování přírody pro naše děti“ nebo o tom, že „jsme v tom společně“. Na podniky budou kladeny čím dál vyšší nároky, aby o společenské odpovědnosti pouze nemluvili, ale skutečně konaly.