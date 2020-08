Honey Drink uvádí na český trh nové medové limonády MARLENKA s ovocem

Společnost Honey Drink, nápojový partner světoznámého výrobce medových dortů Marlenka, přináší v červenci na český trh velkou novinku. Poprvé jsou v Česku k dostání medové limonády Marlenka plněné ovocem. Honey Drink přichází na trh s limonádami Marlenka v době, kdy Česko zažívá opravdový boom limonád.

„Se zdravějším životním stylem Češi čím dál více přecházejí na ovocné limonády a jejich podíl na trhu meziročně roste, a to v řádu téměř desítky procent,” tvrdí zakladatel společnosti Honey Drink Pavel Slezák. Podle Slezáka si jeho společnost dávala na čas s uvedením na trh. “Chtěli jsme lidem nabídnout něco výjimečného. Něco, co tady ještě není,” říká Slezák. Příprava nového produktu společnosti zabrala jeden rok, ale výsledek stojí za to.

Medový zázrak

“Stejně jako je Marlenka královnou mezi dorty, může být naše nová limonáda Marlenka královnou mezi nesycenými limonádami. K její přípravě totiž používáme stejně jako v případě ostatních výrobků Marlenka med, a ten s chutí dělá divy,” tvrdí Slezák.

“Velcí výrobci se medu v nápojích vyhýbají. Med je drahá surovina, takže jim snižuje marži. A jsou s ním i další problémy. Třeba při plnění,” říká výkonný ředitel Honey Drink Lukáš Martinisko. “S medem se navíc musí opatrně. Kdyby ho bylo v nápoji moc, byl by nápoj příliš sladký. Musíte ho proto do nápoje přidávat tak akorát a poměr měnit podle toho, jaký med v tom kterém roce sklidíte, ” prozrazuje záludnosti výroby medových limonád Lukáš Martinisko. Podle Martiniska se však Honey Drink dokázal se všemi těžkostmi vyrovnat a odměnou mu je nenapodobitelná a zcela unikátní chuť limonády.

Speciální odrůdy ovoce

Kromě medu obsahují limonády Marlenka také ovoce, které je vyšlechtěné speciálně pro tento typ nápojů. “Ovocné plody, které přidáváme do nápojů, musí být malé, aby se dobře v nápoji konzumovaly, a zároveň plné chuti. Proto je pěstujeme na jihu Evropy, kde je přece jen více slunce,” říká Lukáš Martinisko.

Díky ovoci a medu a i díky tomu, že neobsahují žádná éčka, barviva či jiná chemická aditiva, jsou limonády Marlenka velmi zdravé. “Jsem přesvědčen, že naše limonády přivítají zejména maminky, které dbají o zdravou výživu svých dětí. I když je pravda, že při chuťových testech naše limonády hodně chutnaly nejen dětem, ale i jejich maminkám a tatínkům,” směje se Pavel Slezák.

4 základní příchutě

Honey Drink bude nový osvěžující nealkoholický nápoj na trh dodávat ve 4 základních příchutích. Jahoda, mandarinka, višeň a malina. Limonády Marlenka se budou postupně budou objevovat v prodejní síti Marlenka, v obchodech typu Cash & Carry, gastro provozovnách, ale i na prodejních místech s impulzními formáty nápojů a také v čím dál oblíbenějších on line obchodech. Limonády budou k dostání ve skleněných lahvích o objemu 0,33 litru.