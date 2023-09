Jak pomáhá umělá inteligence v e-commerce a segmentu módy

Umělá inteligence je na světě již nějaký čas. Postupně tento fenomén začalo v segmentu e-commerce a módy používat stále více firem a značek. Její využití pak výrazně urychlil nástup ChatGPT a dalších nástrojů založených na velkých jazykových modelech.

Ty pomáhají například v copywritingu či vizuální modely pak práci s fotografiemi a grafikou. E-shopy umělou inteligenci ale stále častěji využívají například také k analýze sentimentu u zákaznických recenzí, optimalizaci cen a slev, průzkumu trhu či prevenci podvodů.

Chatboty a virtuální asistenti

Jedním z nejčastějších využití v internetových obchodech jsou chatboty a virtuální asistenti s podporou umělé inteligence. Ti pomáhají zejména službám spojeným se zlepšením zákaznického servisu. Chatboty a virtuální asistenti zákazníkům často poskytují rychlé a jednoduché odpovědi na jejich otázky. Jsou programovány tak, aby poskytovaly informace o produktech, dostupnosti, dopravě, vrácení zboží atd. Tím ulehčují proces zákaznické podpory a zkracují dobu čekání na odpověď.

Často také poskytují návody na řešení jednoduchých problémů nebo technického poradenství. Pokročilejší z nich dokáží diagnostikovat problémy a navrhují možná řešení. Umí také u složitějších otázek přesměrovat zákazníky na fyzického operátora a tím optimalizovat rozdělení mezi lidskou práci a technologii.

V Trenýrkárna.cz využívají AI pro copywriting a reklamní kampaně na e-shopu a sociálních sítích

„ChatGPT a obecně AI software nám aktuálně výrazně pomáhá napříč našimi odděleními. Od grafiky, přes copywritery až po nákupní oddělení. V našem odvětví, e-commerce zaměřeném na módu a oblečení, existuje již nyní poměrně značná část práce, která se dá ulehčit pomocí AI nástrojů. Například používáme výpomoc v podobě ChatGPT pro tvorbu či doladění a dotunění textů. Toto je možné použít například v popiscích produktů a popiscích kategorií. Ale také při tvorbě nejrůznějších kratších i delších textů jako jsou popisky u příspěvků na sociálních sítích nebo příspěvky na našem blogu. Kolegovi například nedávno pomohl vytvořit básničku na téma spodní prádlo ve spojitosti s Máchovým Májem,“ říká spolumajitel a CEO Trenýrkárna.cz Ruslan Skopal a dodává: „Udělali jsme si malý průzkum mezi zaměstnanci a výše uvedené většinou potvrzují. Nejčastěji se opakoval přínos v podobě vytváření přesvědčivých a informativních popisků na našich e-shopech, které více přitahují zákazníky a zvyšují prodejnost shopu. Díky ChatGPT se stále učíme, jak si hrát se slovní zásobou a neustále ji zdokonalovat.“

„AI zatím není v takové fázi, že by dokázalo nahradit konkrétního člověka, ale umí nám výrazně usnadnit práci. U nás primárně v copywritu a grafice, kde je pro specifická témata těžké najít grafiku konkrétní scény. S AI je to otázka vteřin, maximálně minut,“ říká ředitel marketingové agentury Brand Boost Lukáš Haubelt.

Pokročilejší funkce: analýza chování zákazníků, analýza sentimentu či optimalizace cen a slev

Umělou inteligence používají internetové obchody také k analýze chování uživatelů a jejich historie nákupů. To následně umožňuje vytvářet personalizované doporučení produktů. Na základě těchto dat mohou e-shopy zlepšit zákaznický zážitek a zvýšit pravděpodobnost nákupu.

Umělá inteligence také pomáhá i s pokročilými analýzami. Například provádí vyhodnocování a analýzu sentimentu zákaznických recenzí, hodnocení a komentářů. To umožňuje e-shopům získávat strukturovanou zpětnou vazbu od zákazníků a lépe porozumět jejich potřebám a preferencím.

AI dokáže také optimalizovat ceny a slevy. Umělá inteligence může analyzovat tržní data týkající se cenové elasticity poptávky, a na základě toho navrhovat optimální ceny a slevy. To pomáhá e-shopům maximalizovat zisky a zároveň udržovat konkurenceschopnost na trhu. Dalším příkladem je přínos při prognóze poptávky a zásob. Umělá inteligence může analyzovat historická data o prodejích a externí faktory, aby předpověděla poptávku po konkrétních produktech. Tímto způsobem e-shopy mohou efektivně řídit své zásoby a minimalizovat ztráty z důvodu nedostatečného nebo nadbytečného zásobování.

Umělá inteligence může pomoci i v otázkách prevence podvodů a kybernetické bezpečnosti. Například je schopna identifikovat podezřelé aktivity a varovat před potenciálními podvody. Umí rozpoznávat podezřelé transakce nebo falešné účty a chránit tak e-shop i zákazníky.

A co od AI můžeme očekávat v budoucnu?

„Od AI můžeme v budoucnu čekat velké věci. Již nyní dokážou lidé v různých odvětvích udělat s pomocí AI práci za dva lidi a půjde to dál. V marketingu se to posouvá neskutečným tempem, prakticky každý den vychází nová a nová technologie, která je stále propracovanější. Vzpomeňme na první generování fotek před rokem. Lidé na vytvořených fotkách umělou inteligencí měli 3 ruce, 6 prstů apod. Dnes (o rok později) už AI dokáže vygenerovat člověka, kterého od reálné fotky nepoznáte. Co můžeme očekávat za další rok, dva, pět let?“ zamýšlí se Lukáš Haubelt z Brand Boost.

Oblast AI zaznamenala v posledních letech neuvěřitelný růst, protože poskytla nové možnosti využití dat k rychlé reakci na měnící se prostředí. V následujících letech ji jistě čeká růst povědomí v celé společnosti a s tím spojené rozšiřování využití.