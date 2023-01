Marketing v HR? 4 kroky, jak zrealizovat náborovou kampaň

Marketing a HR jsou ve firmách běžně vnímaná jako dvě samostatná oddělení, která mají odlišné zaměření. Marketing propaguje značku směrem ven k zákazníkům, kdežto HR se stará o zaměstnance – jejich nábor, zaškolení, motivaci a případné propouštění. Jakou devizu získáte jejich propojením a jak správně zrealizovat náborovou kampaň?

Proč HR marketing?

Každá firma hledá kvalitní zaměstnance, kteří ji svou prací budou zvyšovat prestiž a podílet se na jejím růstu. Schopní zaměstnanci ale nepadají z nebe jen tak. 75 % zájemců o práci vyhledává informace o firmě ještě před tím, než se do výběrového řízení přihlásí. Proto je pro společnost důležité zaměřit se na HR marketing a propojit je v jedno.

Employer branding

Zatímco marketing propaguje značku zákazníkům, ve spojení s HR vzniká HR strategie, která komunikuje značku směrem k zaměstnancům, ať už interním, nebo těm, kteří se o pozice teprve ucházejí. Cílem HR strategie je dlouhodobě budovat dobrou pověst firmy jako zaměstnavatele, aby byla pro potenciální zájemce na trhu práce atraktivní. Můžete se setkat i s pojmem employer branding.

Co definovat v rámci náborové kampaně

HR marketing promuje místo produktu pracovní místo. Než se rozhodnete vytvořit náborovou kampaň, odpovězte si na otázky:

• Jaká persona je charakteristická pro vašeho zaměstnance?

• Jaká média konzumuje váš zaměstnanec?

• Jaká je vaše Employee Value Proposition, tedy nabídka zaměstnaneckých hodnot?

• Co chcete sdělit a jaké komunikační kanály k tomu využijete?

Jak zrealizovat náborovou kampaň?

Jakmile máte jasno v otázkách cílové skupiny a vaší konkurenční výhody, můžete se směle pustit do implementace samotné HR strategie.



1. Vybudujte silný tým

Aby vaše firma měla dobré jméno, musíte mít silný tým zaměstnanců, kteří budou rádi sdílet její hodnoty. Zaměřte se proto na své stávající zaměstnance a udělejte mezi nimi průzkum, proč pro vás rádi pracují a co je pro ně důležité. Tak se z nich můžou stát takzvaní ambasadoři vaší značky, kteří budou jako chodící reklama. Ujistěte se, že chápou hodnoty a vize firmy a že s nimi souzní.



2. Využijte sociální sítě a web

Využijte sociální sítě a sdílejte na nich i obsah určený potenciálním zájemcům o práci. Nejvíc se firmám osvědčuje profil na LinkedIn a Facebooku, můžete propojit všechny komunikační kanály a sdílet stejný obsah napříč všemi platformami. Oblíbené jsou například různé inspirativní příběhy zaměstnanců, jejich hlášky, vtipy, kvízy a informace o firemních úspěších. Nezapomeňte reklamy určené pro nábor nových zaměstnanců umístit i na YouTube. Pokud máte kariérní stránku nebo inzerujete na pracovních portálech, připojte i odkazy na firemní sítě.



3. Pořádejte školení a teambuildingy

Školení a teambuildingy jsou skvělou příležitostí, jak nejen stmelit kolektiv stávajících zaměstnanců, ale i získat materiál pro propagaci. Zdokumentujte atmosféru na akcích a sdílejte ji. Neformální momentky jsou oblíbené a můžou být zábavnou vsuvkou například na vánočním večírku nebo při kvartálním vyhodnocení úspěchů firmy. Pobavte i potenciální zájemce. Můžete stávající zaměstnance proškolit, jak mají správně propagovat firmu na firemních sociálních sítích nebo napsat pozitivní hodnocení na pracovní portály.



4. Natočte náborové video

Kromě náborových inzerátů, které můžou být online i offline reklamou, se hodí natočit ve spolupráci s externí produkční firmou krátké náborové video. Cílem by mělo být ukázat váš brand tak, aby potenciální zájemce mohl nasát atmosféru společnosti a měl i fakta ohledně úspěchů firmy a jejího působení. Pojměte náborové video netradičně, zapojte stávající zaměstnance a jejich příběhy. Nezapomeňte zmínit zaměstnanecké benefity a vize týmu do budoucna.

Buďte vidět a podpořte svůj brand awareness

Budování brand awareness u potenciálních zaměstnanců je běh na dlouhou trať, které se ale vyplatí. Pokud nevíte jak na HR kampaň, můžete se obrátit i na některou z marketingových agentur. Pomůžou vám, ať jste víc vidět na sítích a máte správně nastavenou kariérní stránku.

