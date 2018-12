Palírna U Zeleného stromu slaví 500 let

Aby si každý mohl připít něčím výjimečným přichází se super prémiovým produktem Stará myslivecká Single Barrel. Ve vybraných gastronomických provozovnách je whiskovka 0,04 l k dostání od 150 Kč.

Bude také součástí aukcí, jejichž výtěžek půjde na humanitární účely.

Vznik a založení Palírny U Zeleného stromu se datuje ke 4. červenci 1518 a právě tehdy sice o 500 let později proběhlo i první ruční stáčení Staré myslivecké single barrel. V dlouhověkosti je její jedinečnost a nenapodobitelnost.Nápoj zraje osm let, z toho posledních pět let dozrává v sudech z bílého dubu, ve kterém zrál známý bourbon. Ruční lahvování probíhá vždy z jednoho unikátního sudu. Vzhledem k danému obsahu a počtu sudů má výrobek vždy status limitované edice a stává se předmětem sběratelů.„V letošním roce plánujeme uvedení do spotřebitelského trhu pouze dva sudy, čímž chceme zdůraznit výjimečnost tohoto výrobku.

Abychom si udělili představu o počtu lahví, tak z jednoho 250 litrového sudu jsme stočili 299 lahví 0,7 l. Během dlouhé doby zrání v sudech dochází k vypařování alkoholu do vzduchu. Říká se tomu „andělská daň“, což je poplatek andělům za to, že tak chutný „božský“ nápoj zůstává ležet bez konzumování. I to je jeden z důvodů, proč platí, že čím starší, tím dražší.

Vůně Staré myslivecké Single Baarrel zaujme příjemnou ostrostí a nezaměnitelnou kombinací přezrálého obilí a decentně upraženého žitného sladu. Barvou připomíná čerstvě posečené obilné klasy. Chuť je plná a snoubí v sobě stopy karamelu se zráním v dubových sudech.