PanoBoard: VR brýle a aplikace z České republiky

Marketingovým světem hýbe nový fenomén, a tím je virtuální realita. Moderní společnosti v letošním roce pochopili, že se jedná o zcela novou platformu a možnost prezentace, na kterou nejen v budoucnu, ale už i v současnosti nesmí zapomínat.

Jednou z velkých výhod prezentace ve virtuální realitě je to, že neklade žádné hranice ani omezení a dokážete skrze ní sdělit to, co běžnými propagačními prostředky zkrátka není možné. My pro Vás přinášíme rozhovor s Martinem Možnarem, vedoucím projektu PanoBoard, který se specializuje na zakázkovou výrobu kartonových brýlí na virtuální realitu stejnojmenného názvu a tvorbu obsahu ve VR.

Jak Vás napadlo se výrobou PanoBoardu zabývat?

Naše společnost se na začátcích věnovala výhradně tvorbou komerčních virtuálních prohlídek pro firemní klienty. Později jsme si udělali také oficiální certifikaci Street View Trusted pro tvorbu virtuálních prohlídek touto technologií. A tím jsme v podstatě zahájili užší spolupráci se společností Google. A když poté přišel na svět projekt kartonových brýlí na virtuální realitu zvané Google Cardboard, byl to pro nás jasný impulz k tomu posunout naše aktivity na zcela novou úroveň.

Takže jste v podstatě startup?

Označení startup nemáme rádi a rozhodně se mezi startupy neřadíme. V dnešní době se každý mladý podnikatel označuje za startupistu a hledá někoho, kdo by jeho projekt financoval. Pro nás je startup spíše takové zaříkadlo moderní doby. Od začátku jsme měli jasnou vizi, jak dosáhnout úspěchu a celý projekt jsme financovali z vlastních zdrojů. Proto jsme nesmírně rádi, že jsme nemuseli oslovit žádného investora a máme celou firmu plně ve svých rukou.

Bylo složité nastartovat výrobu do rozsahu, ve kterém nyní fungujete?

Samozřejmě každé začátky jsou složité. A naše nebyly o nic jednodušší. Měli jsme ale tu výhodu, že já i můj druhý společník jsme měli z předchozích zaměstnání velké polygrafické zkušenosti a kontakty na různé firmy z tohoto odvětví. To nám pomohlo v prvopočátku nakoupit staré tiskařské stroje za velmi přijatelné peníze. Výrobu jsme rozjeli ve staré výrobní hale v Hranicích, kterou vlastnil kamarádův otec a umožnil nám se tam zabydlet. V současné době máme už 10 zaměstnanců a relativně automatizovanou výrobní linku, takže jsme schopni pružně pokrýt i rozsáhlejší zakázky.

A kolik jste jich vyrobili a pro koho?

Za přibližně rok fungování tohoto projektu jsme vyrobili přes 20 tis. kusů PanoBoardů. Většinou to bylo pro klienty zde v České republice, ale realizovali jsme i několik zakázek pro zahraniční klienty. Především ze Slovenska a Švédska. PanoBoardy jsme vyráběli například pro společnosti Telefonica O2, T-Mobile, Google ČR, Trigema, Expres FM, atd.

PanoBoard v podstatě vychází z modelu Google Cardboard, je to tak?

Ano, jsme jedním z několika výrobců na světě, kteří získali certifikaci WWGC (Works With Google Cardboard) a to nás opravňuje vyrábět certifikované brýle, které splňují přísné kvalitativní normy společnosti Google. V České republice a na Slovensku jsme ale jediní, kteří tuto certifikaci mají, což nám zajišťuje svým způsobem obrovskou konkurenční výhodu.

A co Váš PanoBoard odlišuje od ostatních světových výrobců cardboardů?

Od začátku našeho podnikání se snažíme věci dělat trošku jinak než všichni ostatní. Naším hlavním odlišovacím znakem je tak vývoj vlastní jedinečné konstrukce, na které jsme pracovali více než posledního půl roku, abychom doladili opravdu každou maličkost. A myslím, že se nám to podařilo a nyní jsme schopni naši klientům nabídnout opravdu jedinečný produkt, který v podstatě nemůžou s žádným jiným cardboardem srovnat. Největší výhodou je jednoduchost a rychlost složení. Náš nový model PanoBoard Click složí i člověk, co cardboard v životě nedržel v ruce do 5 vteřin. Složení ostatních konkurenčních modelů zabere cca 1 minutu, nehledě na množství vytrhaných vlasů. Další předností a naší hlavní charakteristikou je, že PanoBoard je kompletně vyráběn zde v České republice za použití materiálů výhradně od tuzemských dodavatelů.

Kolik modelů PanoBoardů v současné době vyrábíte?

V naší nabídce jsou jak standardní modely, které jsou určeny především pro retail prodej. Naše PanoBoardy tak můžete najít v nabídce, jak my rádi říkáme, u ¨všech dobrých prodejců elektro¨. Tím máme na mysli společnosti jako Alza, CZC, Mironet, TS Bohemia, atd. V první řadě se ale specializujeme na zakázkovou výrobu v designu našich klientů. Používáme vlastní stroje a výrobu, takže jsme schopni spustit výrobu již od relativně malého množství. A to je v podstatě naše další výhoda, především oproti zahraničním a asijským výrobcům, kteří obvykle požadují velké množství.

Jsou trhy v zahraničí, co se týče virtuální reality, jiné než u nás?

Ano, samozřejmě. Obecně platí, že český zákazník, ať už je to soukromá osoba či firma, tak jde především po nejnižší ceně. A to je obecný problém českého zákazníka, který nedává do poměru kvalitu výrobku, vývoj, design a další věci, které se za výsledným produktem skrývají. Navíc západní země jsou se vším 5 let před námi, takže si asi ještě budeme muset chvíli počkat než zažijeme ten opravdový boom ve virtuální realitě.

Pro koho je zakázkový PanoBoard vlastně určen?

Důležité pro náš odbyt je, že v podstatě nejsme nijak limitování, co se týče oboru zájmu našich klientů. PanoBoard je vhodný takřka pro jakoukoliv oblast obchodu, výroby i služeb. Nicméně mezi naše nejčastější zákazníky patří především developeři, marketingové a eventové agentury a také různé IT společnosti a telefonní operátoři.

Nabízíte kromě výroby svým klientům také jiné služby ve virtuální realitě?

Ano, nabízíme. Pochopili jsme, že nemůžeme přijít do firmy jen tak a nabídnout jim kus kartonu bez jakékoliv přidané hodnoty. Proto jsme v našem týmu vyčlenili kreativní tým specialistů, kteří se zabývají právě tvorbou obsahu ve formě virtuální reality. A tento tým se snažíme rozšiřovat. Dokážeme tak našim zákazníkům nabídnout opravdu komplexní řešení od začátku realizace až do konce. Obsahem pro naše PanoBoardy mohou být například virtuální prohlídky, 360° video či různé aplikace pro mobilní telefony. Aplikace pak mohou mít charakter vyloženě zábavní, například různé hry, atd. ale mohou být také vzdělávací či propagační.

Plány do budoucna?

V současné době připravujeme několik rozsáhlých projektů, ze kterých bych zmínil dva ty nejdůležitější. S jednou naší tuzemskou televizní stanicí a slovenskou redakcí připravujeme projekty, které budou zaměřeny na zpravodajství ve virtuální realitě. V podstatě se jedná o vytvoření unikátní platformy pro sdílení zpráv ve VR formátu. Obsahem budou především 360° videa a reportáže, tak jak jsme zvyklí na běžných mediálních kanálech s tím rozdílem, že náš obsah bude vhodný pro veškerá VR zařízení. Ať už se jedná o naše PanoBoardy nebo jiné brýle typu HTC Vive, Oculus Rift či Samsung Gear VR.

Druhým projektem je pak online live streaming 360° videí různých sportovních a jiných společenských událostí. Takže určitě do budoucna nudit nebudeme a budeme na rozvoji virtuální reality v České republice i nadále usilovně pracovat.