Podprahová reklama na dětských hračkách typu spinner

Česko je doslova zaplavené dětskými rotačními hračkami tzv. spinnery, spiny, spiňáky, spineráčky jak jím slengově děti říkají a které dítě jí nemá tak podle vrstevníků není in a cool. Prostě touhou dětí je vlastnit tuto hračku.

A tak každé hračkářství, e-shop, novinový stánek a dokonce čínské a vietnamské večerky spiny prodávají jako součást svého sortimentu. A firmy nabízející reklamní, marketingové a PR prostředky mají spinnery ve svých katalozích jako reklamní dárkové předměty.

Foto: autor

Představte si to, že i já na den otců a tátů 18.6. jsem dostal ne jeden ale hned tři tyto hračky, prý abych ve svém volnu přestal psát své knížky a točil si raději pro uklidnění svůj spin a k tomu ještě jsem dostal appku do chytráka tedy chytrémo mobilu.

Znám tuto hračku z Japonska, kde její boom byl před rokem a také v dřevěné formě od Masajů, kdy jsem jí poprvé u nich viděl v roce 2004. Principem hračky je, že v centrální části je kalibrované ložisko, na obrázku kryté zeleným knoflíkem, za který se hračka drží a kolem kterého se hračka roztočí, vibruje a vydává vrnivý zvuk.

Historie rotační hračky s názvem „spinnning toy“ začíná rokem 1993, kdy si jí patentoval pan Hettinger v USA. České děti ale rotační hračku s názvem káča znají z dob vlády Marie Terezie, tedy před 300 lety, kdy jí začali svým dětem vyrábět koláři – vyráběli dřevěná loukoťová kola k vozům a potahům.

Na workshopu o inovacích, který jsem vedl v japonském Kjotu jsme tuto hračku podrobili marketingovému inovačnímu zkoumání, protože se mi zdálo, že hračka má velký potenciál nést podprahovou reklamu.

Především je třeba říci, že podprahová reklama je v Česku zakázána podle novely zákona č. 40/1995Sb., která vstoupila v platnost dne 17. 8. 2015. Podprahová reklama může být vizuální ale také, jak málo kdo ví, zvuková.

Podprahová reklama vizuální se objevovala ve filmech, na videích a zejména na amatérských a marketingových videích youtuberů a firem na Yo Tube. Jejich principem bylo, že se na dobu 1/24 sekundy se objevilo v zorném poli nejčastěji jedno políčko filmu s propagovaným produktem, jeho značkou nebo funkcí a toto vizuální sdělení smysly a mozek zaregistrovali v dinosauří evoluční části mozku ale sám mozek jej nepřesunul do kategorie myšlení. Na vizuál tak člověk reagoval podvědomě a jak marketeři často chtějí, bez myšlení, tedy reflexivně jako reaguje pes tvorbou slin, když mu ukážete maso a intuitivně.

A tak jsem se svým týmem proměřil 10 náhodně koupených spinnerů z hlediska otáčkového režimu laserovým otáčkoměrem a z hlediska zvuku citlivým audio měřidlem, které měří již od frekvence 0,5 Hz. A výsledky? Především všechna osová ložiska mají stejný průměr a umožňují se otáčet ve frekvencích od 25,2 Hz (cca 25 otáček za vteřinu) do maxima 27,4 Hz ( cca 27 otáček za sekundu) a pak otáčky klesají přes frekvence 8-12 Hz ke 4 Hz a níže. A teď mě pozorně poslouchejte. Pokud na ramena spinneru umístíte jakoukoliv reklamu – tedy obrázek produktu, značku – brand, logo aj. pak se vám budou rotačně zobrazovat rychleji než 1/24 obrázku za sekundu a tedy rychleji než je mezní rychlost pro zobrazování podprahové reklamy ve filmu a videu. V podstatě tak rotující reklamní spinner působí jako nosič vizuální podprahové reklamy. Je úžasné, že tedy spiner v klidu je nositelem klasické reklamy a to jak na ramenou. tak v centru hračky a v rotujícím stavu je nositelem podprahové reklamy. Kuriozní je, že jde o dětskou hračku a tak jsou reklamě vystaveny děti, vnoučata a ta chtějí aby jim rodiče koupili nejen tuto hračku ale i vše co zobrazuje podprahová reklama. Princip je jednoduchý a znali jej již výrobci třeba dřevěných dětských káč roztáčených bičíkem, za dob Marie Terezie, kdy výrobce na obvod vypálil svůj znak a dnes je najdete v řadě výstav z té doby a v muzeích.

Vizuální podprahovou reklamu na spinnerech najdete nejenom na dětských hračkách ale také na chytrých mobilních aplikacích, které si kdokoliv včetně dětí může stáhnout. Třeba ze stránky google store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.volkankutlubay.fidgetemoji) si můžete stáhnout aplikaci s názvem Fidget Spinner Toy Stres Çarkı a dalších 16 variant, které se vyrábí buď se smajlíky nebo se na přání firem běžně vyrábí i ve verzi s reklamami pro konkrétní firmu.

Podprahové sluchové vjemy

Ale to není vše. Existují také podprahové sluchové vjemy, kterých dosahují hračky – spinnery pro děti. Na následujícím obrázku vidíte oblast slyšitelnosti jako závislost frekvence zvuku (jednotka 1Hz) a jeho hlasitosti ( jednotka 1 db = decibel).

Zdroj: autor

Modrá čára v obrázku ukazuje práh slyšitelnosti a všechny zvuky, které leží pod touto čarou jsou podprahové. Záměrně jsem do obrázku zaznamenal ještě frekvence vln, které v oblasti infrazvuku vydává náš mozek pokud jej sledují odborníci pomocí EEG a to dělají jak lékaři tak neuromarketingové laboratoře. Pozorný čtenář si snadno všimne, že frekvence kolem 13 – 25 Hz leží přesně v pásu infrazvuku a zvukových vln beta, charaketerizující maximum vnímání a koncentrace mozkové aktivity. A infrazvuk snadno rezonuje se všemi tělními tekutinami a dutinami a jen pro zajímavost naše srdce má frekvenci 1.2 Hz a náš tep podle zátěže…..

A tak až zaslechnete vrnění a bzučení dětské rotující hračky spinner snadno si uvědomíte, že tento zvuk je stejný jako zvuk větráku, klimatizace, větrných elektro turbín a vydává zvuk jak ve frekvenci infrazvuku, tak rezonančně ve frekvencích násobných a tedy slyšitelných.

To tedy znamená, že hračka spinner funguje i jako podprahový reklamní zvukový (infrazvukový) nosič. Dokonce se výrobci snaží dostat rotace při zpomalování na delší dobu do pásma frekvence 8-13 Hz, kdy je hranice mezi mozkovými vlnami alfa a theta (srov. obr) a tedy hranice mezi vědomím a podvědomím. A pokud se jim to daří, pak tyto hračky doslova uspávají jejich držitele, protože vlny theta jsou charakteristické pro spánek, sny a maximální prožívání emocí. Sám jsem viděl u Masajů v Keni a u lidí kmene Zulu Natal v JAR děti, jak je maminky uspinkávají právě rotačními hračkami vydávajícími zvuk o frekvenci kolem 8-13 Hz tedy 8-13 otáček za vteřinu, které tento zvuk generují.

Proti infrazvuku jako podprahovému zvuku jako sluchovému nebezpečí bojujeme u větráků a větrných elektráren a farem jako proti nebezpečnému zvukovému smogu ale dětem dáme do ruky hračku, která má podprahové zvukové infra-efekty a nikdo na to veřejně neupozorňuje a dokonce výrobci považuji tuto hračku jako antistresový nástroj a dokonce popisují že je vhodná k léčení autismu a obsedantně komulzivních poruch a poruch pozornosti……a marketingově to prezentují.

Nejsem sám kdo toto fyzikální fakta zjistil. Stejná fyzikální měření jak jsem na internetu zjistil zaregistrovali třeba na https://www.wired.com/2017/05/the-phyiscs-of-fidget-spinners/. Ale poprvé se v tomto textu píše o podprahových vizuálních a zvukových efektech podprahové reklamy.

A tak až budou prosit, žádat nebo chtít vaše děti tuto hračku za vysvědčení nebo jako zábavu na dětský tábor nebo Vás budou reklamní a PR firmy se snažit přesvědčit abyste letos svým obchodním partnerů spinnery s Vaším logem již víte že jde o předmět s podprahovou vizuální a akustickou hodnotou se schopností nést podprahovou reklamu.