Prestižní ceny Effie jsou předány

Letošní ročník nejvýznamnější tuzemské marketingové soutěže Effie Awards Czech Republic zná své vítěze. Vyhlášení výsledků proběhlo v úterý 14. listopadu na slavnostním galavečeru, který se tradičně konal v prostorách Kina Lucerna.

Z rekordních 114 přihlášených projektů bylo během večera vyhlášeno celkem 36 výherců ve 14 soutěžních kategoriích. Porota rozdala také 5 zvláštních ocenění. Cenu Grand Prix Effie získala agentura VCCP za kampaň Dvě slova, která pomohla transformovat značku pro klienta Albert Česká republika. Nejúspěšnější agenturou byla McCann Prague, která si odnesla 14 ocenění.

Efektivita je klíčem k úspěchu, a to nejen v soutěži a kampaních, ale zejména v rámci spolupráce agentury a klienta. Letošní výsledky jsou toho důkazem. „Tento rok jsme zjišťovali také to, jak dlouho trvá vztah klienta a agentury, která projekt přihlásila. Jsem ráda, že se potvrdilo, že právě z dlouhodobých a partnerských spoluprací vznikají projekty s nejlepšími výsledky. Ocenění získaly projekty, kde klient spolupracuje s agenturou průměrně více než 4 roky a u Grand Prix ještě déle,“ upozorňuje Petra Jankovičová, prezidentka AKA a CEO agentury Triad Prague.

Nové kategorie

Premiéru v tomto roce měla kategorie Dlouhodobé budování značky, v níž porota zároveň udělila cenu Grand Prix Effie, a to agentuře VCCP za kampaň Dvě slova, která pomohla transformovat značku realizovanou pro klienta Albert Česká republika. Na druhé příčce se umístila agentura Ogilvy s projektem pro Raiffeisenbank Růst díky novému positioningu? Samozřejmě. „Ocenění v této kategorii je úzce spjato s danou společností a s tím, jak na ni veřejnost nahlíží a co od ní vzhledem k jejímu postavení očekává. V této kategorii se tak nezaměřujeme jen na kampaň, ale zejména na budování značky jako takové,“ vysvětluje Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka AKA, která je pořadatelem Effie.

Druhou nově přidanou kategorií je Malý rozpočet. Zde získala ocenění agentura Svengali Communications s kampaní Chytrej výčep pro Plzeňský Prazdroj. „Kampaně jsou hodnoceny z mnoha úhlů, v široké škále kategorií. Se skupinou kampaní v kategorii Malý rozpočet jsme schopni lépe srovnávat projekty podle toho, kolik do nich bylo investováno. Často se stává, že finančně nejnáročnější projekty jsou zároveň ty nejlepší. Samozřejmě tomu tak ale nemusí být vždy,“ upozorňuje Kateřina Hrubešová.

Speciální ocenění generálního partnera a partnerů

Za nejlepší využití YouTube pro svou kampaň byla oceněna agentura Ogilvy. Cenu Google, generálního partnera soutěže, získala za projekt Magenta TV, kde se stala hvězdou díky TV ikoně pro T-Mobile.

Zvláštní cenu skupiny Prima získala agentura Boomerang Communication s kampaní Změna přístupu a uvažování směrem k lepší efektivitě u leadera trhu pro pojišťovnu Kooperativa.

Udělena byla také cena SIMAR oceňující nejlepší práci s daty. Získala ji agentura Zaraguza CZ za kampaň Staré, nové, půjčené a modré pro ČSOB.

Po roce byla opět vyhlášena cena ADC (Art Directors Club) – The Best of Creative. . Pro ocenění si došla agentura McCann Prague s projektem VZP – Kolik stojí to nejcennější, co máme? S touto kampaní si agentura dosáhla také na druhé místo v kategoriích Digitální marketing a Kampaně veřejné správy.

„Spolupráce s partnery je pro Effie nesmírně důležitá. Posouvá soutěž dopředu především obsahově a nabízí přihlašovatelům další aspekty komunikace, nad kterými se zamyslet, v kterých být efektivní, a to znamená aspirovat na cenu. A zvláště nás těší dlouhodobost partnerství s top komunikačními značkami,“ říká Ondřej Novák, výkonný ředitel ASMEA.

Nejúspěšnější agenturou byla McCann Prague, která měla na shortlistu nejvíce nominací. Ocenění získala se svými klienty celkem 14krát. Konkrétně se jednalo o dvě zlaté, šest stříbrných a pět bronzových cen Effie. Výrazný podíl na tomto úspěchu měla kampaň ČAP: Národní den beze spěchu pro Českou asociaci pojišťoven realizovanou ve spolupráci s B&T agency, Renegadz a Wavemaker. Čtyři ocenění agentura získala také za kampaně pro Plzeňský Prazdroj.