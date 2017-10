S Webnode si své internetové stránky vytvořilo již 30 milionů uživatelů

Již 30 milionů uživatelů z celého světa si své stránky vytvořilo s brněnskou společností Webnode. Z toho přes 2,7 milionů v České republice a 770 tisíc na Slovensku. Nejsilnějším trhem je Brazílie s 9 miliony uživatelů. Počet nových uživatelů každý měsíc v průměru vzroste o více jak 400 tisíc.

Přestože službu využívají lidé na celém světě, je zde stále prostor pro inovace. Stejnou revoluci, jakou udělala platformou pro tvorbu webů, nyní Webnode totiž intenzivně připravuje pro e-shopy.

Když společnost Webnode v roce 2008 spustila první editor, vytvořilo si pomocí něj své stránky během prvních pár dní několik tisíc uživatelů. Brzy se služba rozšířila do celého světa, k čemuž významně pomohla lokalizace pro místní trhy a také zavedení péče o zákazníky v mateřském jazyce uživatele. K Webnode patří vysoce osobní zákaznický servis. Proto ve firmě pracují tzv. expati, kteří přicházejí do Brna z celého světa a poskytují co nejkvalitnější lokální zákaznickou podporu. K úspěchům služby aktuálně pomáhá 98 zaměstnanců, z nichž více jak 40 % jsou cizinci 21 různých národností.

Začátkem loňského roku přišla na trh nová verze s označením Webnode 2.0, která je platformou pro tvorbu osobních i firemních webových stránek. Oproti klasické tvorbě zprostředkovává vytváření stránek běžným uživatelům, kteří si myší rozvrhnou, kde co budou mít, které součásti použijí, a web je hotový a viditelný do 5 minut. Internetové stránky vytvořené s Webnode jsou tak dokonale funkční, a přitom krásné.

V letošním roce přibylo několik novinek, mezi kterými nechybí nové funkce, jako jsou formuláře, zabezpečení komunikace formou HTTPS, blogy, registrace uživatelů a kontinuálně se pracuje na přidávání dalších oborových šablon tak, aby si z nich mohl vybrat každý uživatel. K dnešnímu dni je k dispozici více jak 80 šablon v několika kategoriích. Nejnovějšími přírůstky v lokalizacích jsou lotyština, dánština, chorvatština a letos v létě došlo ke spuštění Webnode v katalánštině.