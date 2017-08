ŠKODA a Cirque du Soleil navázali dlouhodobé partnerství

Zábava a automobily k sobě patří. ŠKODA rozšířila propagaci značky o rozsáhlé partnerství s celosvětově známým Cirque du Soleil. Kanadská zábavní společnost je světově proslavená díky svým fascinujícím živým představením a velice talentovaným artistům.

Představení Cirque du Soleil navštívilo více než 180 milionů diváků. Umělecký cirkus tento rok cestuje kolem světa s 10 různými programy. Mnoho z těchto představení se koná na důležitých evropských trzích značky ŠKODA. Kromě toho ještě v letošním roce odstartuje Cirque du Soleil velkolepě pojatý program v Číně. Spolupráce se slavným podnikem Cirque du Soleil otevírá značce ŠKODA mnoho možností, jak oslovit miliony potenciálních nových zákazníků.

Komunita příznivců Cirque du Soleil je velká: cirkus má vskutku globální publikum, každoročně přiláká více než jedenáct milionů diváků a téměř 10 milionů fanoušků sleduje kanadskou společnost na sociálních médiích. Česká automobilka bude nedílnou součástí propagace Cirque du Soleil v outdoorové reklamě, na tiskovinách, v televizních

spotech a v rámci internetové prezentace Cirque du Soleil. Partnerství, dohodnuté do roku 2021, kromě toho zahrnuje velkoplošné marketingové kampaně a speciální VIP-zážitky, jako např. prohlídky zákulisí, setkání s umělci nebo propagační příležitosti spojené s Las Vegas. Právě v Las Vegas jsou tito specialisté na zábavu zastoupeni už více než dvacet let, a to hned několika show.

Při svých představeních unáší Cirque du Soleil své publikum, tedy zejména rodiny, prvotřídní akrobacií, působivou choreografií a fascinujícími charaktery do magického světa a pravidelně je uvádí v úžas. Kanadský zábavný podnik průběžně vytváří nové show plné inovativních nápadů a prezentuje je na pódiích celého světa. Cirque du Soleil patří mezi celosvětově největší a nejvýznamnější zábavní podniky.

Sluneční cirkus umí stále znovu a znovu nadchnout své publikum, stejně tak, jako automobily a produkty značky ŠKODA, které se vyznačují svými Simply Clever řešeními. Obě společnosti navíc spojuje přesnost a vysoké nároky na kvalitu. Show Cirque du Soleil jsou počínaje designem pódií, přes technické vybavení, až po uměleckou realizaci orientované na naprostou dokonalost. Tyto nároky uplatňuje i ŠKODA při výrobě svých automobilů.