Top 10 reklamních trhů světa z pohledu investic

V roce 2017 patřily mezi největší reklamní trhy na světě Spojené státy (197,474 mld. USD), následované Čínou (80,440 mld. USD) a Japonskem (42,972 mld. USD).

Podle předpovědi mediální agentury Zenith se tito tři největší mediální giganti z hlediska reklamních investic na svých příčkách udrží i v následujících letech. Změny agentura předpovídá na spodních 3 příčkách top 10 nejvýznamnějších reklamních trhů.

Své pozice si i v následujících třech letech uhájí Velká Británie, Německo, Brazílie a Jižní Korea. Velká Británie by si před Německem měla i nadále udržet značný náskok, který v roce 2020 dosáhne téměř 3,8 mld. USD.

Razantní změny Zenith predikuje na posledních příčkách top 10 klíčových hráčů. Francii na její aktuální 8. pozici pravděpodobně předežene Austrálie a Kanada bude na aktuální 10. pozici nahrazena Indonésií, která se tak stane novým členem top 10 největších reklamních trhů z hlediska investic do reklamy.

Jak si stojí Česká republika?

Česká republika byla v roce 2017 na 43. pozici z celkem 81 trhů, které Zenith pravidelně sleduje. Investice do reklamy zde činily dle odhadů 26,9 miliardy CZK. „V roce 2020 budou investice do reklamy v Česku dosahovat cca 29,8 miliardy CZK, ČR si tak udrží svoji pozici mezi sledovanými trhy,“ říká Michal Šeda z výzkumné agentury Ninah, která je součástí komunikační skupiny Publicis One, stejně jako mediální agentura Zenith.