Kinder čokoláda má novou vizuální identitu

Nová globální podoba zůstane věrná tradičním hodnotám značky a zároveň bude odrážet novou image současných dětí. Už více než 50 let je Kinder čokoláda spojována s důvěrou a kvalitou a tyto dvě charakteristiky si udržuje nadále v nové vizuální identitě. Nyní však přidává i neotřelý nádech rozvernosti.

Značka Kinder Chocolate realizovala rozsáhlou studii, do které zapojila 6 800 spotřebitelů z 6 zemí, aby zjistila, jakou novou podobu dát světoznámé čokoládě. Výsledky průzkumu ukázaly, jakými způsoby může značka zpodobňovat současné děti moderně, skrze jednoduché a hravé rysy chování. Příkladem může být zjištění, že děti v dnešní době stojí o to, aby se jejich rozvernosti věnovala pozornost, protože právě to jim pomáhá dále se rozvíjet. Tento objev se stal klíčovým podnětem pro změnu a formování nové vizuální identity značky Kinder.



Dalším krokem při vyjasňování nové podoby bylo ujištění, že nabírání zkušeností a radost ze hry jsou v srdci značky. Ta se proto rozhodla vyobrazovat právě hravost, která je základním aspektem vzdělávání a dospívání dětí, na svých nových obalech. Zároveň si však uchovala snadno rozpoznatelné a nadčasové elementy své identity, jako například sklenici mléka.

Nová vizuální podoba jde ruku v ruce s charakterem značky oslavujícím malé chvíle hravosti, které mají velký vliv na šťastné dospívání dětí.