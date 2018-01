Segmentování v e-mail marketingu: Jak vydělávat posíláním e-mailů?

(-pr-) Posílání všeho všem je postup, který by dnes měl patřit do dávné e-mail marketingové minulosti. Bohužel je to však stále běžná praxe, která prodejní e-maily shazuje v očích zákazníků a obchodníkům nevydělává. Řešením je správná segmentace. Co víte o metodě, která odděluje úspěšné od těch ostatních?

Segmentace – jak pomáhá vydělávat?

Segmentace je naprostým základem moderního marketingu. Pomáhá posílat personalizované zprávy šité na míru svým příjemcům. Každý e-mail má potom přesně vymezenou svou cílovou skupinu. To ve výsledku přináší vyšší konverze, snižuje míru odhlášení z odběru e-mailů a zároveň zvyšuje kredit značky.

Vždyť koho by se dotklo, že nachází ve své schránce zprávy, které ho baví, vzdělávají nebo mu nabízejí produkty přesně podle jeho gusta?

Jak segmentovat?

Nastavení segmentace není taž tak náročné, jak by se na první dojem mohlo zdát. Vyžaduje pouze důsledné nastavení v samotném začátku e-mailových kampaní, při stanovení vhodné strategie.

Jednotlivé segmenty, neboli skupiny příjemců, se třídí podle různých kritérií. Mohou sem patřit demografické údaje (bydliště, věk), preferovaná témata a zboží, nákupní zvyklosti nebo fakt, zda jde o stávajícího zákazníka či zatím nerozhodnutého zájemce o služby nebo produkty.

Vhodné třídění do segmentů umožňuje způsob, jakým se lidé přihlásili do e-mailingu. Opět to může být zájem o určité zboží, ale také stažení e-booku na konkrétní téma, účast v soutěži zaměřené na specifickou cílovou skupinu apod.

Práci se segmenty usnadní vhodný nástroj

Nástroje jako český SmartEmailing jsou navrženy tak, aby segmentace a následná personalizovaná rozesílka byly co nejjednodušší. Po úvodním nastavení už vše probíhá zcela automaticky a uživatel (e-mail marketér) nemá se segmentací téměř žádnou práci.

Vyplatí se ale sledovat výsledky a průběžně vyhodnocovat. Společně s dostatečnou analytickou činností a neustálým vychytáváním nedostatků se pak segmentace stává tím opravdovým základním stavebním kamenem výdělečného e-mail marketingu, jako se to daří těm nejúspěšnějším tuzemským značkám jako Zoot, Slevomat nebo Rohlík.