Starobrno se svou kampaní získalo zlatou cenu Effie

Značka Starobrno spadající do portfolia společnosti HEINEKEN ČR slaví úspěch v soutěži Effie. Zabodovala rovnou ve dvou kategoriích, ze kterých si odnáší zlato a zvláštní ocenění SIMAR.

Kampaň s názvem „O dobré věci se stojí za to podělit“, jíž vévodil televizní spot v režii Jana Prušinovského, byla spuštěna letos na jaře na podporu ležáku Starobrno Medium.

Reklamní spot, jehož cílem bylo ukázat hodnoty moravské pohostinnosti a sdílení toho dobrého, zvítězil v kategorii nápojů. V kreativní dílně agentury VCCP vsadili na koncept zakládající se na návratu k jednoduššímu a přátelštějšímu způsobu života, kdy dochází ke spontánní komunikaci mezi lidmi. Režie se ujal Jan Prušinovský, jenž patří mezi nejúspěšnější televizní tvůrce posledního desetiletí. „Toto ocenění je výsledkem tvrdé práce mnoha lidí, kteří vložili své nadšení a úsilí do toho, aby byla značka vidět. Ten úspěch zároveň vidíme také ve dvouciferném nárůstu v off trade a obranou naší silné pozice v on trade,“ říká manažer značky Starobrno Pavel Geschmay.

Zvláštní ocenění, cenu SIMAR za nejlepší práci s daty, získala kampaň Starobrna díky své úpravě v kontextu doby a pandemie koronaviru. Reklamní spot, založený na setkávání lidí nad soudkem piva, běžel pozpátku včetně jeho voice overu. „Moc si tohoto ocenění vážíme. Nejen pro nás, ale i pro ostatní, byla tato nelehká doba velkou zkouškou, o to větší radost máme, když vidíme, že naše počínání mělo smysl,“ dodává Pavel Geschmay.