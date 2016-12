Zetor vyhrál prestižní soutěž firemních webů

Dne 15. listopadu proběhla v Praze konference WebTop100, jejíž součástí bylo i vyhlášení výsledků prestižní soutěže firemních webů a digitálních řešení v ČR.

Společnost ZETOR TRACTORS a.s. se stala absolutním vítězem v hlavní kategorii soutěže Firemní web roku a zvítězila také v kategoriích Auto-moto a Microsite, dále získala druhé místo v kategorii Mobilní řešení.

Konference WebTop100 se letos konala již popatnácté. V rámci soutěže se udělovala ocenění v osmi samostatných kategoriích a byl vyhlášen i absolutní vítěz. Přihlášené účastníky posuzovala a hodnotila porota složená se z více než 50 odborníků na digitální marketing. V letošním ročníku jednoznačně bodovala společnost ZETOR TRACTORS a.s., jejíž web www.zetor.cz se stal absolutním vítězem. Nově spuštěný web obsadil dále také 1. místo v kategorii firemní web Auto-moto.

Vítězný web byl spuštěn v roce 2016 a prošel kompletním redesignem. Nyní je více zaměřen na koncové zákazníky a zjednodušuje jim orientaci na stránkách. Kromě většího množství informací o produktech nabízí i rozsáhlejší mediální obsah a je optimalizovaný pro mobilní zařízení. Nové webové stránky v sobě integrují a vhodně kombinují moderní prvky a inovace s nástroji k představení produktů a předání obsahových sdělení návštěvníkům webu. V kategorii mobilní web obsadila společnost 2. místo.

Kromě klasických webových stránek přihlásil ZETOR TRACTORS a.s. do soutěže i microsite projektu Zetor by Pininfarina, na stránkách www.zetorbypininfarina.com společnost představuje designovou budoucnost svých traktorů, věnuje se jak vizuálnímu, tak i obsahovému sdělení nového designu, jenž bude v horizontu několika nejbližších let postupně aplikován na traktory ZETOR. Tento web se stal vítězem v kategorii Microsite.

„Soutěže WebTop100 jsme se účastnili poprvé a jsme velice hrdí, že jsme získali, tak významné ocenění v rámci digitálního marketingu. Mít funkční a atraktivní web je důležitým prvkem v rámci efektivní marketingové komunikace se zákazníkem v 21. století. Aktuálně upravujeme korporátní a marketingovou komunikaci s cílem přiblížit se více svým zákazníkům. Spuštění nového webu směřovalo nejen k zatraktivnění vizuální stránky a optimalizaci pro mobilní zařízení, ale rovněž jsme chtěli návštěvníkům stránek přinést poutavější informace o našich produktech, zapojit je více do multimediálního obsahu a přinést fanouškům další informace o událostech spojených s naší značkou. Výsledky prestižní soutěže jasně dokazují, že jsme se vydali správným směrem,“ říká Robert Todt, ředitel Úseku prodeje a marketingu ZETOR TRACTORS a.s.

S myšlenkou nového webu oslovil ZETOR společnost Giant interactive s.r.o., která výrobce traktorů zaujala zejména svým konceptem a osobním přístupem. Společnost očekávání splnila a výsledkem je přehledný web v moderním designu. „Když nás ZETOR oslovil s poptávkou realizace jejich nového webu, nemuseli jsme dlouho přemýšlet nad odpovědí. Byla to pro nás výzva nejen z pohledu nového segmentu, ale také nás oslovilo, že se jedná o klienta s tradičními českými kořeny. Společně také vnímáme, že spuštění nového webu je prvním krokem dlouhodobé a strategické spolupráce v rámci online aktivit,“ říká Patrik Bajer, výkonný ředitel společnosti Giant interactive.