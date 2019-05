Dlouhodobé sezení zabíjí, aneb stůjte za počítačem

(-pr-) Lidé nepotřebují specialisty, aby jim řekli, že příliš dlouhé sezení způsobí bolesti zad, krku či extra kila kolem pasu. Všeobecně se tvrdí, že správná strava a aerobní cvičení několikrát týdně stačí vykompenzovat sedavé zaměstnání. Bohužel stále více se ukazuje, že i pravidelné cvičení není schopné vynahradit 8 hodin sezení, při kterém se člověk téměř nehýbe.

Dlouhodobé sezení je špatné pro vaše zdraví. To je obecně známý fakt. Ale ti z nás, kteří pracují v IT oboru nebo i v kanceláři, nemají prostě jinou možnost než sedět na stejném místě po celé hodiny.

V typickém pracovním týdnu lidé stráví v průměru 5 hodin a 41 minut denně sezením u svého stolu v kanceláři. Tuto hodnotu sdělila studie, která na toto téma proběhla. Dle studie někteří lidé sedí i 10 hodin denně. Studie také zjistila, že ti, kteří sedí déle v práci, mají vyšší pravděpodobnost, že budou sedět i mimo práci. Což je docela alarmující. Protože čím více času strávíte sezením, tím více se snižuje váš duševní blahobyt.

Přestože můžete mít výborné držení těla, několikahodinová nečinnost nepříznivě působí na svaly, metabolismus a také psychiku. Tato nečinnost sníží úroveň metabolismu na třetinu, než kdybychom vstali a pohybovali se po kanceláři. Účinnost insulinu klesá během jednoho dne a riziko vzniku cukrovky typu dva roste. Stejně tak i riziko obezity. Mimo jiné se snižuje činnost žláz s vnitřní sekrecí, které ovlivňují mnoho fyziologických funkcí a harmonické fungování celého těla. Tento negativní dopad na vaše tělo významně ovlivníte, pokud při práci za počítačem ve vaší kanceláři nebudete sedět, ale stát. Není nutné stát celou pracovní dobu, ale střídat sezení se stáním.

6 důvodů, proč je stání u počítače lepší než sezení

1. Zabraňuje to obezitě

2. Snižuje riziko rakoviny

3. Zajišťuje delší život

4. Regulace hladiny cukru v krvi

5. Zlepšuje držení těla a je prevencí proti bolestem zad

6. Zvyšuje produktivitu

Jak vypadá správné stání?

Při stání by zepředu či zezadu měly být všechny obratle poskládané v jedné linii. Z boku by měla páteř mít trojí zakřivení – v oblasti krku, hrudníku a beder, které pomáhá absorbovat nárazy při chůzi, běhu či skákání. Zde by měla být přímá linie od uší přes kloub ramenní, kyčelní a hlezenní (kotník). To pomáhá středu těla (centrum gravitace), aby bylo podporováno základnou opory, což pomáhá stát, ale také pohybovat se efektivně s nejmenším množstvím výdeje energie a zapojení svalů. Nezapomínejte na mírné podsazení pánve, které je nutné, aby vás nebolela záda v křížové oblasti páteře. Při správném podsazení pánve také dochází ke správnému propojení spodní a horní části těl. Nemáte-li stůl, který je polohovatelný (použitelný pro sezení i stání), vytvořte si takové místo na stání sami. Variant je mnoho a záleží jen na vás, která je pro vaše pracovní místo nejvhodnější.

– Varianta s ramenem pro monitor. Velmi jednoduchá varianta, při níž ovšem potřebujete držák / rameno pro monitor. Zde už jen stačí zvednout monitor do správné výšky a položit klávesnici na podstavec.

– Notebook s externí klávesnicí. Je-li vaším hlavním nástrojem notebook, tak jej položte na vyvýšený podstavec nebo na stojan pro notebook tak, aby horní hrana monitoru byla v úrovni očí. Externí klávesnici si položte na podložku tak, abyste měli ruce v co nejpřirozenější poloze bez zbytečného napětí svalů v předloktí či ramenou.

– Speciální zdvihadla (stoly). Existují také různá zdvihadla či manuálně nastavitelné stolky, kterými dosáhnete podobného efektu jako u elektricky polohovatelných stolů.

Na závěr několik tipů pro maximalizaci výhod stání u práce

• Začněte pomalu, abyste pomohli tělu přizpůsobit se změně. Pokud nyní sedíte v kanceláři celý den, můžete trpět bolesti zad, nohou, páteře. Takže pokud teď sedíte po dobu šesti hodin, změňte to na pět hodin a pomalu se snažte snížit svůj sedící čas ve prospěch stání.

• Zatímco příliš dlouhé a časté sedění je pro vaše zdraví velice špatné, příliš dlouhé stání zase může způsobit namáhání nohou. Proto se doporučuje střídat mezi sedem a stáním. Zkuste dobu střídat po 30 minutách.

• Pokud používáte stojící stůl, musíte nastavit svoji pracovní plochu a počítač podle své výšky. Tím zajistíte pohodlí a zabráníte namáhání vašich očí, stejně jako zad.

• Dokonce i když používáte stojící stůl, nezapomeňte pravidelně provádět přestávky a pohybovat se. To také pomáhá vyčistit vaši hlavu a dopřejete svým unaveným očím potřebný odpočinek.

• Pokud to vaše práce dovolí, můžete se rozhodnout pro „treadmill stůl“ („Stojato-běžecký“ stůl), který vám umožní pracovat na počítači nebo mít videokonferenci při chůzi na běžícím pásu. Pecka co?

• Pokud používáte stojící stůl, nezapomeňte nosit pohodlnou obuv.

Můžete si ve Vaší práci stání u počítače vyzkoušet? Máte k tomu vhodné podmínky? Pokud ano, neváhejte a otestujte si některé z našich tipů pro práci vestoje.

Pokud sháníte profesionální a zároveň inspirativní a kreativní prostředí pro Vás a Vaše zaměstnance, prohlédněte si nabídku na Kancelare.cz. Najdete zde kanceláře k prodeji nebo k pronájmu jak v Praze, v Brně, v Ostravě, tak i v ostatních městech České republiky. Nabízíme profesionální a atraktivní komerční prostory v moderních administrativních budovách.

Autor: Kancelare.cz, největší inzertní realitní server se zaměřením na inzerci komerčních nemovitostí v Česku.