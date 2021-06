Pilulka míří za lepším životem a mění logo a vizuální identitu

Společnost Pilulka Lékárny přichází po osmi letech s celkovou změnou identity, která reflektuje zákaznické emoce a preference, je modernější a ukazuje +pilulku jako atraktivní místo nákupu. Nové logo, barvy a široké spektrum grafických prvků přináší do celé komunikace hravost a radost.

„Představte si, že lékárna nemusí být jen lékárna. O to nám od první chvíle šlo, aby zákazníci skrze novou identitu a komunikaci začali +pilulku vidět jako bránu do světa zdravého životního stylu. Cílem je udělat +pilulku atraktivnější a otevřít ji všem, kteří touží po lepším životě. Jsem si jistý, že jsme pro +pilulku našli to správné charisma a zákaznice zde budou hravě a radostně nakupovat, protože každý nákup na +pilulce končí úsměvem,“ říká Robert Janča, odborník na komunikaci značek, který se na rebrandingu podílel.

Ke změně vizuální identity a komunikace k zákazníkům došlo na základě výsledků podrobného výzkumu, kterému se Pilulka věnovala od loňského roku. „Ze získaných dat vyplývá, že na Pilulce nakupují ze 65 % ženy (moderní/ambiciózní trendsetterky), které jsou aktivní na internetu. Právě tato cílová skupina se postarala o 70 % tržeb za rok 2020,“ uvádí Martin Navrátil, CCO Pilulky.

Na rebrandingu se podíleli lidé napříč celou firmou. Na vizuální změně spolupracovala +pilulka také s designérkou Věrou Marešovou, která vytvořila nový hravý a radostný vizuální styl, jenž představuje Pilulku jako jednoduchou a atraktivní cestu ke zdravému životnímu stylu. „Navržená vizuální identita se snaží více komunikovat funkci a obsah +pilulky. Základním prvkem, který není prvoplánově vidět je tečka / bod / zárodek, který vše vytváří neboli emoce. Vizuální prvky jsou oblé, jemné a navozují vizuálně „intuici“ a ženskost. Chci říct, že +pilulka představuje intuitivní cestu a je takovým „+“ a „úsměvem“ na jejich cestě za lepším životem“, říká Věra Marešová, vizuální a grafická designérka.

Cílem rebrandingu je více se přiblížit cílové skupině, posílit image Pilulky a odlišit se od konkurence. „Část zákazníků nás vnímá pouze jako e-shop, nebo jako lékárnu. Našim cílem je stát se nejlepším partnerem v oblasti péče o zdraví našich zákazníků a podpořit jejich zdravý životní styl,“ dodává Vojtěch Janoušek, CMO Pilulky.