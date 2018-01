Veřejné zakázky jsou stále zajímavějším směrem, kterým se firmy vydávají

(-pr-) Získat zákazníka je stále složitější. Je to dáno hlavně tím, že konkurence stoupá a snaha podkopávat ceny je na denním pořádku. To vede k tomu, že mít efektní reklamní kampaň, která přinese zákazníky a zisky, není nic jednoduchého. I proto se podnikatelé poohlížejí po dalších možnostech. A ty nabízí náš stát, respektive státní zakázky.

Je třeba splnit podmínky

Laicky řečeno se jich může účastnit jakákoliv firma. Na druhou stranu nezapomínejme na možné podmínky. Pokud jde o ty komplexní, tak se celkem výrazně přitvrdilo na Slovensku. Zde se může o zakázky ucházet jenom každý partner veřejného sektoru a nikdo jiný. Tedy podnikatel, který bude zaregistrován a prověřen. U nás je to jednodušší a tak často stačí splnit jenom několik dílčích podmínek, jako:

Dostatečná kvalifikace Existence živnostenských oprávnění a koncesních listin Stáří firmy, zkušenosti či obrat

Možných veřejných zakázek je mnoho

Lákadlem u tohoto byznysu je to, že možných veřejných zakázek existuje celá řada. Nejlepší a nejjednodušší jsou ty spojené s dodávkou určitého zboží. Stačí být nejlevnější a poté už nic nebrání samotné výhře. O něco složitější už může být třeba výkon správy budov, což je byznys spíše pro specializované firmy. Na druhou stranu na rozdíl od dodávky určitého zboží je taková správa byznysem, který může být uzavřený i na několik let. A to znamená dostatek práce a hlavně pravidelný měsíční zisk.

Najít zakázky nemusí být složité

Kde vlastně veřejné zakázky hledat? Nemusí to být nic složitého. Primárně to jsou různé weby státní správy, kde jsou ze zákona zveřejňovány. Také je možné získat přístup k různým elektronickým tržištím, která zveřejňují veškeré zakázky, které se objeví. Navíc s možností filtrování. A tak zde najdou to pravé firmy, které umí zabezpečit ochranu před požáry, firma, která nabízí různé služby, stejně jako firma, která vyrábí, nebo i dodává požadované zboží. Po vyhledání zakázky se už stačí jenom přihlásit a následně čekat na vybrání.