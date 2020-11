K postupu do extraligy pomůže Rytířům nový generální partner Kaufland

Rytíři Kladno to s postupem do extraligy myslí vážně. Na začátku sezóny získali do sestavy zvučnou posilu, kterou se stal Tomáš Plekanec. Navíc mají další zbraň, která pomůže k dosažení hlavního cíle a také k úspěšnějším výsledkům. Tradiční hokejový klub uzavřel spolupráci se společností Kaufland, která se stala novým generálním partnerem kladenského hokeje.



Vedle A-týmu bude Kaufland na úrovni generálního partnera podporovat i mládež. „Každá podpora klubu je důležitá a partnerství s předním obchodním řetězcem je pro nás velice významné. Generální partner nám může výrazně pomoci s postupem do extraligy,“ těší hrajícího majitele klubu Jaromíra Jágra, pro kterého je nové spojenectví také velkou motivací do budoucna. „Pokud postoupíme, Kaufland za námi bude stát minimálně čtyři roky.“

„Spolupráce s Rytíři je pro nás atraktivní v tom, že chceme pomoci tradičnímu hokejovému klubu k návratu mezi elitu. Víme, jaké úsilí vynakládá legendární Jágr a jeho tým pro to, aby se to povedlo. Jsme přesvědčeni, že Kladno by mělo patřit do extraligy,“ uvedl Stefan Hoppe, generální ředitel společnosti Kaufland ČR.

Hokejoví Rytíři neměli generálního partnera od roku 2014, vše se změnilo letos na podzim. „Nesmírně si podpory Kauflandu vážíme. O to víc, že nás tato silná společnost začala podporovat v současné nelehké době. Klub má k tomuto obchodnímu řetězci blízký vztah už delší dobu. Nejen kvůli projektům, na kterých se podílel Jaromír Jágr, ale třeba i díky pomoci, kterou poskytl klubový nadační fond Knights Foundation kladenské pobočce během první vlny pandemie koronaviru,“ vzpomínal tiskový mluvčí klubu Lukáš Jůdl na dodávku roušek, dezinfekcí a dresů pro zaměstnance pro nového generálního partnera Rytířů.